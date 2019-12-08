عقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اليوم السبت، اجتماع بحضور المهندس رفعت طه، مدير الشئون الزراعية بالمديرية، والمهندس حسن خلف، مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، والمهندس لطفي شعبان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام حماية الأراضي.

واستعرض الاجتماع أهم المستجدات ومتطلبات أعمال حماية الأراضي، مشددا على تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزمام الزراعي لرصد كل صور التعدي على الرقعة الزراعية والتصدي لكل محاولات التعدي عليها وهي في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم وشدة.