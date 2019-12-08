جراحتان ووفاة.. الأزمات تلاحق أحمد فهمي وهنا الزاهد منذ "الزفاف الأسطوري"

مازال النجمان المتزوجان حديثا، أحمد فهمي وهنا الزاهد يحصدان أصداء حفل زفافهما، فقد أجرى أحمد فهمي، عمليه جراحية بعد تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، وعلى أثرها خضع لعملية جراحية دقيقة بمنطقة المريء داخل أحد المستشفيات في القاهرة، وقد رافقته زوجته هنا الزاهد.

لم يمر علي زواج أحمد وهنا، سوى أشهر قليلة، ومازالت تتوالى الأزمات على الزوجين، فأثناء شهر العسل أصيبت "هنا" بآلام شديدة انتهت بإجراء عملية الزائدة.

تلا ذلك استقبال "هنا" خبر وفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها، والذي كانت تعتبره الفنانة بمثابة والدها، ما دعاها لتكتب "ماشفتش من يوم فرحي يوم حلو".

وقد حرص الزوجان الشابان على عدم الظهور سويا خوفا من الحسد، حيث ظهرت هنا الزاهد بمفردها خلال مهرجان القاهره السينمائي الـ 48، فيما حضر أحمد فهمي حفل ختام المهرجان بمفرده.