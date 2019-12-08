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انطلاق معرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

 الأربعاء المقبل.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الإماراتي

 الأربعاء المقبل.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الإماراتي

منها زواج الأرملة.. 4 حالات لقطع المعاش

منها زواج الأرملة.. 4 حالات لقطع المعاش

بعد 3 سنوات على الجريمة.. المؤبد لعاطل في تهمة قتل طالب لسرقة سيارته

بعد 3 سنوات على الجريمة.. المؤبد لعاطل في تهمة قتل طالب لسرقة سيارته

منها استنشاق بخار الماء.. 6 طرق طبيعية لعلاج السعال في الشتاء

منها استنشاق بخار الماء.. 6 طرق طبيعية لعلاج السعال في الشتاء

3 شروط لتغيير نشاط المحلات التجاري للورثة.. تعرف عليها

3 شروط لتغيير نشاط المحلات التجاري للورثة.. تعرف عليها

جراحتان ووفاة.. الأزمات تلاحق أحمد فهمي وهنا الزاهد منذ "الزفاف الأسطوري"

جراحتان ووفاة.. الأزمات تلاحق أحمد فهمي وهنا الزاهد منذ "الزفاف الأسطوري"

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في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

مهلة دون غرامة وتعديل الحجز.. 6 تسهيلات تقدمها "الإسكان" للمواطنين

مهلة دون غرامة وتعديل الحجز.. 6 تسهيلات تقدمها "الإسكان" للمواطنين

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