قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن "الناس كانوا يتركون الحرمين الشريفين ويأتون إلى مصر من أجل طلب العلم".

وأضاف المفتي، خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc"، أن القرآن نزل في الحجاز وقرئ في مصر، فالأصوات التي هي قيثارة السماء، جاءت من مصر، مشيرا إلى أن البعض يقول إن القرآن فُسِّر في الهند وكتب في تركيا، نقول لهم بل كتب وفسر في مصر.

وتابع أن مصر فيها الإمام القرطبي مفسر القرآن، والذي دفن في محافظة المنيا، وقبره معروف هناك ويزار، مشددا على أن مصر ولادة، وهي أول من استخدم الطباعة كنقلة حضارية.