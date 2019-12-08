وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة تسجيل الأسر في التأمين الشامل

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، وكان فى استقبالها المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، في إطار جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستبدأ جولة اليوم بتفقد التجهيزات بمستشفي إسنا، ثم يتبعها عد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، لمتابعة عملية تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.