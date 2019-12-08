كشفت البحرية الأمريكية عن أسماء القتلى الـ3 الذين أرداهم الطيار السعودي محمد الشمراني بإطلاق النار في قاعدة عسكرية بفلوريدا، وكانت المفاجأة أنّ بينهم اسما يعتقد أنّه من أصول عربية، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن CNN.

والأسماء كما يلي:

1. الطيار محمد سامح هيثم، ويبلغ من العمر 19 عاما من فلوريدا ويحمل الجنسية الأمريكية، لكن يعتقد أنّه من أصول عربية.

2-.الطيار أنسن جوشوا واتسون، ويبلغ من العمر 23 عاما من ألاباما.

3. الطيار المتدرب كاميرون سكوت والترز، ويبلغ من العمر 21 عاما من جورجيا.

يذكر أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد أنّ الطيار السعودي المتدرب الشمراني نفذ عملية إطلاق النار ونشر صورة له، مشيرا إلى أنّه برتبة ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وحسب مسؤولين أمريكيين، فإنّ الطالب السعودي فتح النار على زملائه داخل فصل دراسي، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.