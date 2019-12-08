استقرت أعيرة الذهب لليوم الثاني على التوالي مقارنة بأمس، ليباع عيار 24 بـ758 جنيها، وعيار 21 بـ663 جنيها.

وسجّل العيار 18 قيمة 568 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف جنيه و307 جنيهات.