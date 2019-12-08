في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها بشكل يومي، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 8 ديسمبر الجاري، في عدد من البنوك كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.