حرص عدد من الفنانين على تنظيم احتفالية خاصة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجرتها الفنانة نيللي كريم، قبل أيام، والتي وصفتها بـ"الخطيرة".

ونشرت "نيللي" صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مع مجموعة من الفنانين خلال الحفل، ظهرت فيها يسرا، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، وتامر حبيب.

وشكرت كريم عمرو منسي الذي حرص على مفاجأتها بالاحتفال بمناسبة شفائها.

كانت الفنانة نيللي كريم كشفت تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

وطمأنت نيللي جمهورها وشكرت كل من سأل عنها: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي".