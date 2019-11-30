صورة.. نيللي كريم تشكر جمهورها بعد أزمتها الصحية: ربنا ما يحرمني منكم

طمأنت الفنانة نيللي كريم جمهورها على حالتها الصحية، بعد إعلانها تعرضها لوعكة صحية، منذ يومين، ونشرت نيللي كريم صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت نيللي كريم: "احب اطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة.. عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم وأمنيتكم للشفاء.. ربنا ما يحرمني منكم".

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشور نيللي كريم، وكتبت الفنانة درة: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي يارب دايما كويسة"، وكتب الفنان أحمد التهامي: "حمد لله علي السلامة"، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "دايما بخير ياحبيبيتى"، فيما كتبت هنا الزاهد: "سلامتك ألف سلامة".

وكتبت الفنانة جمانة مراد: "يا حبيبتي ألف الحمدلله على سلامتك وربنا يديم عليكي صحتك"، وكتبت الفنانة دينا: "سلامتك ألف سلامة"، وكتبت الإعلامية بوسي شلبي: "حمد الله علي السلامة يا قمر وحشتيني".

وكتبت الفنانة فيفي عبده: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي مكنتش اعرف والله الحمد لله إنك بخير ربنا يديكي الصحة"، وكتبت الفنانة بوسي: "ألف مليون سلامة عليكي ياحبيبتي ويارب دايما بخير".

كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت نيللي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما، وطمأنت "نيللي" جمهورها وشكرت كل من سأل عنها: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي".

يشار إلى أن نيللي كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".