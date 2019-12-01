جمال العدل عن إصابة نيللي كريم بـ"ورم": تتعافى وستعود لمصر قريبا

كشف المنتج جمال العدل، عن الحالة الصحية للفنانة نيللي كريم، عقب تعرضها لوعكة صحية وسفرها لإجراء عملية جراحية بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها تتعافي وستعود لمصر قريبا.

وقال "العدل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "كان عندها ورم حميد في منطقة خلف الأذن بالعصب، لكن رغم صعوبته وبعد ما حجزت في باريس الناس قالولها الدنيا ألطف في الولايات المتحدة وعملت العملية هناك".

وأضاف المنتج المصري، أنها أجرت العملية منذ أسبوع نقريبا، وستعود إلى مصر يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.

وكشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "نيللي" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

وطمأنت "نيللي" جمهورها وشكرت كل من سأل عنها: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي".

وأضافت أن العملية وصفت بـ"الدقيقة" والصعبة جدا نظرا لمكان الورم "اللي طلع حميد والحمد لله".

يشار إلى أن نيللي كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".