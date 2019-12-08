قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، في ندوة مخططات إسقاط الدول التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، إنه أجرى رحلة بحثية في أمريكا شاركنا فيها مراكز البحوث الأمريكية، وأضاف أن مسألة الصراع والشائعات والهروب مازالت مفتوحة، كما أن الصراعات بين الدول والمناطق مازالت مستمرة وكل الدول تعمل للاستحواذ على النفوذ والتأثير.

وأشار إلى أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية والصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، نجحا في عمل مساحات تأثير كبيرة لدى المواطنين جميعا، من خلال مواجهتهم الشديدة للكثير من الشائعات.

وأضاف عكاشة، أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن هذا الصراع يحتاج من الدولة جهد كبير لمواجهة الحرب المعلوماتية.

وأوضح أن الشائعة أكثر تقيدا من إدراك خبر كاذب، لصناعة رواية كاملة كاذبة لبناء حالة موازية لنا تقوم به الدولة والمجتمع لضرب مصداقية هذين المسلمين لعمل حرب لتعطيل المسيرة.

وأشار إلى أن هناك فجوة بين بعض الفئات والدولة يستغلها البعض، ومحاولة استغلال الجانب المعادي لتلك الفئات وصناعة رواية ذائقة.

وتابع أن هناك جهدا كبيرا بذل من جانب الدولة لإيصال المعلومة سريعا، ولكن نحتاج بتكاتف الجميع لمواجهة الشائعات وعدم ترك أي فراغات من خلال منصات إعلامية مشبوهة وبأبسط الأدوات المتنوعة لبث الشائعات.

يذكر أن وزارة الداخلية نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.