تختتم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في السابعة مساء، على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية، ويقدم حفل الختام الفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد السعدني.

ويتضمن حفل الختام، اليوم، فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروع وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحي، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات، إضافة إلى جوائز أفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة التي تمنح لعنصر من العناصر المتميزة بأحد العروض.