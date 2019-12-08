انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي طافية أعلى مياه النيل أمام معدية دمنهور - شبرا، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير اأن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بعثور الأهالي على جثة طافية بمياه النيل أمام معدية دمنهور – شبرا، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وانتقل العميد ياسر منصور مدير المسطحات، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول، وجى نقل الجثة إلى المستشفى، وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، والجثة في حالة تحلل، وتولت النيابة التحقيق.