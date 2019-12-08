ألغت سلطات الطيران في مطار "سريناجار" بالهند، اليوم، جميع الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي بسبب الضباب الكثيف.

وقال مسؤولون، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، إنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية بسبب ضعف الرؤية في سماء كشمير.

وأشار المسؤولون، إلى أنه كان من المقرر إقلاع وهبوط 28 رحلة اليوم من المطار بما في ذلك رحلات تابعة للقوات المسلحة.

وتأثرت عمليات الطيران بشدة في المطار خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب كثافة الضباب الذي اجتاح معظم أجزاء كشمير وتسبب أيضا في حدوث مشاكل لسائقي السيارات والدراجات النارية.