احتفلت الفنانة دينا بعيد ميلاد والدتها، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، ونشرت الفنانة دينا صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت دينا على الصورة قائلة: "إلى المرأة التي تخرج دائمًا أفضل ما في أو على الأقل رأت الأفضل بداخلي.. أتمنى لك يومًا رائعًا وسنة رائعة قادمة.. أحبك.. عيد ميلاد سعيد يا أمي".

كان آخر ظهور للفنانة دينا في After Party ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، المطلة على نهر النيل.