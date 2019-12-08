دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، 42 دولة لم تصدق بعد على اتفاقية منع الإبادة الجماعية إلى التصديق عليها وجعل ذلك أولوية.

وأشار جوتيريش، في بيان له، وزعه مركز عمل الأمم المتحدة في أوروبا بجنيف اليوم، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية والذي يوافق غدا الاثنين، إلى أن العالم خذل في كثير من الأحيان السكان المهددين بخطر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي.

وناشد جوتيريش، بالإسراع في الاستجابة لعلامات الإنذار المبكر والاستثمار في الوقاية المبكرة حتى يمكن إنقاذ الأرواح وحماية مجموعات ضعيفة كليا أو جزئيا، وقال المسؤول الأممي: إن إشاعة ثقافة قوامها السلام ونبذ العنف تشمل احترام التنوع وعدم التمييز يمكن معها إقامة مجتمعات قادرة على مواجهة خطر الإبادة الجماعية، منوها بدور المجتمع المدني والزعماء الدينيين ووسائل الإعلام في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة اليوم للاستثمار فى منع الإبادة الجماعية خاصة مع ما يشهده العالم من زيادة مثيرة للقلق في كراهية الأجانب والعنصرية والكراهية الموجهة ضد المسلمين وغيرهم والتي تغذيها الأيدلوجيات القومية والشعبوية".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الإبادة الجماعية في رواندا أو سربينيتشا أو كمبوديا لم تبدأ بعمليات قتل جماعي وإنما سبق ذلك التمييز وخطاب الكراهية والتحريض على العنف وتجريد الآخر من إنسانيته.