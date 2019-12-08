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تحرير 8 محاضر وضبط سلع منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببني سويف

تحرير 8 محاضر وضبط سلع منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببني سويف

تقرير: تركيا راقبت اتصالات داعش في سوريا بشكل يومي

تقرير: تركيا راقبت اتصالات داعش في سوريا بشكل يومي

الجيش الصومالي يحبط هجوما لحركة الشباب المتطرفة جنوبي البلاد

الجيش الصومالي يحبط هجوما لحركة الشباب المتطرفة جنوبي البلاد

مقتل 5 أشخاص في استهداف مواقع إيرانية بطائرة مجهولة بدير الزور

مقتل 5 أشخاص في استهداف مواقع إيرانية بطائرة مجهولة بدير الزور

البرلمان يوافق على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق للدولة

البرلمان يوافق على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق للدولة

"فان ديزل" ينشر صوره بافتتاح فيلم "Fast & Furious: Spy Racers"

"فان ديزل" ينشر صوره بافتتاح فيلم "Fast & Furious: Spy Racers"

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أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

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