وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعزيز البند المالي لصالح ديوان عام محافظة سوهاج بمبلغ مليون جنية اعتمادا إضافيا لصيانة وترميم المباني والوحدات السكنية المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والمجالس القروية التابعه لها، وذلك ضمن الخطة المالية للعام الحالي 2019 / 2020 على أن يتم النظر في تدبير أية مبالغ أخرى لهذا الغرض في ضوء موقف التنفيذ الفعلي خلال السنة المالية الحالية .

يأتي ذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا، والمقدم لوزير المالية للموافقة على توفير دعم مالي بمبلغ 2 مليون جنية، وذلك لصيانة المباني الحكومية المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والوحدات المحلية التابعه لها نظرا لسوء حالتها، وذلك بعد تكرار الشكوى من سوء حالة تلك المبانى واحتياجها الشديد لأعمال صيانة.

يذكر أن نائب طهطا، مصطفى سالم، كان قد حصل على اعتمادات مالية إضافية خلال ميزانية العام المالي الحالي لصالح عدة مديريات خدمية وأيضا لصالح ميزانية ديوان عام محافظة سوهاج في إطار تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لأهالي طهطا وقراها .