شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام إدارة الصيدلة، حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، لمداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، نظراً لورود معلومات تفيد فتحها أبوابها للجمهور وبيع الأدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

جاء ذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لإحكام الرقابة على سوق الدواء والصيدليات، وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، ومحاربة ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلة، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 1700 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير في مكان غير مرخص، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات غير مصرح ببيعها، وأدوية محفوظة في غير اشترطات التخزين المناسبة لها ما يعرضها للتلف.

وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الزقازيق برقم 57590 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019، كما جرى تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها لعدم وجود ترخيص، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل بالحملات على المجهود المبذول .