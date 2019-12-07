قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ4 متهمين بقتل 3 شرطيين تصدوا لهم أثناء محاولتهم سرقة سيارة مواطن بالإكراه بمركز منيا القمح بالإعدام شنقا.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل 2016، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باعتراض مسلحين طريق مواطن لسرقته بالإكراه بمركز منيا القمح، وتصادف مرور 3 من رجال الشرطة، وهم عبدالباري إبراهيم علي عناني، 45 عاما، من قوة وحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأمين محمد أمين، أمين شرطة، وحامد عياد، خفير شرطة، وأثناء محاولتهم التصدي للجناة أطلق نحوهم المسلحين الأعيرة النارية ما أسفر عن استشهاد الثاني والثالث إثر إصابتهما بأعيره نارية، فيما أصيب الأول وتوفى بعد احتجازه عدة أيام في المستشفى.

وفي وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية من تصفية أحد المتهمين، وضبط 4 آخرين، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.