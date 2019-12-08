خالد الجندي: 70 عالم يعكفون على كتابة أضخم موسوعة دينية في التاريخ

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك 70 عالمًا في كافة التخصصات اللغوية والبلاغية والتفسيرية يعكفون منذ فترة على كتابة أضخم موسوعة دينية في التاريخ، حول الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في القرآن الكريم.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن العالم الجليل الدكتور محمد داود، هو المنسق العام ورئيس التحرير، مضيفًا :" لا يوجد موسوعة شاملة لغوية بلاغية حول القرآن الكريم، حتى الآن، لكن لا يحيط بكتاب الله محيط".

وتابع: " إنتاج الموسوعة بدأ وسينشر على وسائل التواصل المختلفة، لاستفادة الناس بها".