أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك فارق بين تارك الصلاة ومنكرها، في حكم الشرع، مضيفًا: "تارك الصلاة بيكون كسلان، ومنكرها يقولك هو في حاجة اسمها صلاة، الاثنين مش زي بعض، المنكر يكفر، وحكمه مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى ولى الأمر يتخذ معه الإجراءات المتبعة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "لكن لا يحق لشخص أن يكون رقيبا على أحد في هذه الأمور، حتى النبي غير مأمور بمحاكمة أحد"، موضحًا أن الأزمة الراهنة التي نعيش فيها اليوم، تتعلق بفهم المصطلحات، حيث إن البعض لا يستطيع التفريق بين المصطلحات الدينية.

وتابع: "مثلا الخمر حرام، وعند أبو حنيفة إذا لم تكن من العنب والتمر اسمها مسكر، وكل الفقهاء مجتمعين، أكدوا أن الخمر حرام، ومن يحللها كافر، ولا يجوز أن يتكلم أحد نيابة عن الله".