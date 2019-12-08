يبدأ الأقباط، بعد غد «الأربعاء»، الاحتفال ببداية شهر «كيهك»، وهو الشهر القبطى الملقب بـ«المريمى»، الذى خصصته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتمجيد العذراء، وتؤدى معظم الكنائس تسابيح ليلية، خاصة فى ليلتى السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعياً بـ«القداس الإلهى»، وتسمى «تسبيحة كيهك»، ويشتهر بتلك التسابيح من رجال الكنيسة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، إذ يتوافد على الجلسات الخاصة بهما آلاف الأقباط.

مطرانية سمالوط تستعد لمعرض الكتاب الكنسى السادس

وأعلنت مطرانية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا تنظيم المعرض الكنسى السادس للكتاب القبطى، فى نادى العهد الجديد بالمطرانية، خلال الفترة من 27 فبراير وحتى الأول من مارس 2020. والمعرض، الذى يفتتحه الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، يهدف إلى «خلق جيل من أبناء الكنيسة ناضج روحياً ومثقف ومفكر»، بحسب الشعار الذى يرفعه منذ سنوات.

ويتميز المعرض بعدم مصادرة أى فكر مختلف عليه داخل الكنيسة، إذ يفتح أبوابه للكتب الممنوعة كنسياً.

ومن أشهر المشاركين فى معرض سمالوط، معروضات دير أبومقار بوادى النطرون، الذى يخصص جناحاً عن كتب «الأب متى المسكين»، أشهر رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القرن العشرين، ويقوم ببيعها لزوار المعرض بتخفيضات كبيرة. وشارك فى فعاليات المعرض خلال الدورة الماضية نحو 35 دار نشر لعدد من الأديرة والكنائس والمكتبات القبطية.

ويعد الأنبا بفنوتيوس، من رجال الكنيسة المحسوبين على التيار الإصلاحى، الذى دخل بسبب أفكاره فى مواجهات حادة مع التيار المحافظ، وأبرزهم الأنبا بيشوى، مطران كفر الشيخ ودمياط الراحل، وكانت آخر معارك «بفنوتيوس» مطالبته بالسماح بـ«تناول» المرأة الحائض، وهو أحد أسرار الكنيسة السبعة.