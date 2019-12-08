أكد رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب، اعتزامه إتمام إصلاح المعاشات التي تخطط لها حكومته، على الرغم من التظاهرات المناهضة للخطوة التي تشهدها البلاد من جانب اتحادات العمال.

وقال فيليب ـ خلال مقابلة نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم ـ "أعتزم تولي أمر إصلاح المعاشات حتى إنجازه وسوف أؤدي ذلك مع فائق الاحترام وسأتعامل مع مخاوف المواطنين بشأن القضية"، محذرًا أنه "في حال لم ننفذ إصلاحًا شاملًا وجاد تدريجيًا خلال الوقت الحالي، فإن شخصًا آخر سيقوم بذلك غدًا، لكن على نحو قاسي فعلًا".

وأشار فيليب في وقت سابق إلى أنه سيقدم مخططًًا تفصيليًا لخطة إصلاح المعاشات يوم الأربعاء المقبل.

من جهته، قال زعيم المنظمة النقابية الفرنسية المعروفة باسم "الكونفدرالية العامة للشغل"، فيليب مارتينيز، إن منظمته من شأنها مواصلة احتجاجاتها حتى أن تسقط الحكومة الخطة وتسحبها، مناشدًا رئيس الوزراء الالتفات إلى غضب الشعب والتراجع عن موقفه إلى نقطة البداية، مؤكدًا "لا يوجد أمر جيد" فيما يتعلق بتلك الخطة.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن النقابات تخطط لتنظيم تظاهرة ثانية بعد غد، بعد التظاهرة الأولى التي انطلقت في العاصمة باريس يوم الخميس الماضي حيث شارك 65 ألف شخص في مسيرة جابت المدينة، كما شارك 806 آلاف آخرين في تظاهرات انطلقت في جميع أنحاء البلاد وفقًا لإحصائيات الشرطة.