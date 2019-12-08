تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط مصنع لإنتاج ملح الطعام من مواد خام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئته باسم إحدى الشركات، وتقليد علامتها التجارية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد ضبط مصنع لإنتاج ملح الطعام مِلك "محمد. ح"، 47 عاما، مقيم قرية القضابه مركز بسيون، وتبين أن المصنع يستخدم كميات من ملح الطعام المتحجر غير صالح للاستهلاك الآدمي، ويعيد تصنيعه وتعبئته باسم إحدى الشركات الكبرى، وتقليد العلامات التجارية.

وبتفتيش المصنع جرى ضبط 5 أطنان ملح طعام متحجر، و5 أطنان ملح طعام مجهز ويحمل العلامة التجارية المقلدة، و3600 استيكر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.