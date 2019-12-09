والدة "طفلي السلم" بعد استلامهم من دار الرعاية: مش هرمي ولادي

أوضحت سها السيد، والدة طفلي السلم، أن الأطفال دخلوا الدار بإذن نيابة، ولم يكن يسمح لها برؤيتهم إلا بإذن نيابة، ولكنها اليوم بعد وجودهم في دار الرعاية لمدة 22 يومًا، بعد أن قامت بتقديم إقرار رسمي تتكمن من استلامهم ورعايتهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC".

وتساءلت "سها": "إزاي هبقى مدانة أمام القانون والرأي العام ويسلموني ولادي؟، عمري ما هرمي ولادي، وكل اللي اتقال محصلش"، موضحة أن زوجها يرفض الإنفاق على أبنائه ولم يراعيهم، وهناك 5 أشهر إيجارات متأخرة على الشقة التي تسكن بها، دفعت صاحبة المنزل لطردها منه في الساعة الواحدة والنصف منتصف الليل.

وأشارت إلى أن زوجها وضعها على خاصية "الرفض" على تليفونه حتى لا تستطيع الوصول إليه، وعندما توصلت إليه من تليفون آخر ومطالبتها له برعاية أطفاله ودفع إيجار السكن، رد عليها: "أجيبلك منين مش مسئوليتي إديهم لحد أو حطيهم في ملجأ".

وتابعت: "أخدت الطفلين ووديتهم لحماتي ولعمهم، ولكن حماتي رفضت تدخلني وخدوا الولدين، فجأة لقيت الدنيا كلها بتكلمني بتقولي ولادك على السلم".