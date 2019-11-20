كشف علاء عبدالعاطي معاون وزير التضامن آخر تطورات قضية الطفلين المعروفين إعلاميًا بطفلي السلم وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC".

وقال عبدالعاطي إن مندوبا من قسم الشرطة التابع له محل إقامة والدة الأطفال تواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي وقام بتسليم الطفلين وتم نقلهما لإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة مشيرًا إلى أن الوزارة تشرف على الدار إشراف كامل.

وأشار إلى تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق التدخل السريع بمتابعة حالتهما وكذالك إدارة الأسرة والطفولة، وأن إيداعهما دار الرعاية كان استجابة لقرار النيابة العامة مشددًا على أن تسليمهما لأحد أبويهما سيتم بناء على قرار النيابة العامة.

وأوضح معاون وزير التضامن أن الطفل الكبير لا يعرف ماذا حدث له أو سبب نقله للدار مشيرًا إلى أن الدار تقوم بعمل بعض البرامج النفسية لتخفيف نفسية الطفل.

وأكد عبدالعاطي أن الطفلين تم نقلهم لأحد المستشفيات وتوقيع الكشف الطبي الكامل عليهم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض المزمنة لافتًا إلى أنه سيتم استكمال الكشف الطبي باجراء كشف بالموجات الصوتية اليوم.

وأشار إلى اهتمام الدار بإطعام الطفلين خاصة الطفل الرضيع مشددًا على وجود برامج لمتابعة حالة الطفلين والتأكد من عدم تأثير الواقعة عليهم.