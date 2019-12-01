قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن رجل أعمال رفض ذكر اسمه "فاعل خير"، تواصل مع برنامجها "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، وأعلن رغبته في تبنى "طفلي السلم" بالغربية، ماديًا من الألف إلى الياء، وذلك استجابة للبرنامج، موجهة له الشكر على الهواء على هذا العمل الخيري، وأنها تحترم رغبته في عدم ذكر اسمه.

وأضافت "الحصري"، أن الطفلين حاليا في عهده الدولة، حيث أنهما في دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أي تابعة للدولة، وأن أي مساعدات ستقدم للطفلين سيتم من خلال دار الرعاية المتواجد بها الطفلين.

وتابعت: "شيء يقطع القلب، تبقى الأم والأب على وش الدنيا، وشايفة عيالها في دار رعاية، والأب والأم عايشين والجد والجدة عايشين، والعم والخال عايشين، والأطفال في دار رعاية، بنشكر الناس المحترمة اللي قلبها فيه خير، وقررت تتبنى الأطفال دي ماديا سواء تعليم أو علاج وما إلى ذلك، في حين أن الأب والأم عايشين، وممكن يكونوا بيتفرجوا علينا دلوقتي".

وكانت دار العطاء لرعاية الأطفال بطنطا، استقبلت الطفلين "مالك 4 سنوات"، و"يازن 3 شهور"، لتوفير الرعاية لهما، بناءً على قرار النيابة العامة، تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.

وبإجراء التحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.