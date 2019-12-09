قالت الإعلامية ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، إنها تشعر أن زوجها ما زال يعيش معها حتى الآن، مضيفة: "أنا بكلمكم من إنجلترا، عشان ابني مراد بيدرس هنا في إحدى الجامعات"، موضحة أن زوجها لم يكن ذو ألحان عذبة فقط، بل كان إنسان جميل و"فرفوش"، على حد قولها.

وأضافت "القفاص"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC": "لما الواحد كان يقعد معاه وهو بيشتغل كان بيبقى مبسوط، ومش بيحسس الواحد إنه عبئ عليه، لأنه كان بيحب اللمة أثناء عزفه الألحان الموسيقية".

وأشارت إلى أن المنزل الذي كان يعيش فيه عمار الشريعي كان به استوديو، ودائما ما يكون في يده العود والأورج لعزف الألحان، ومن حوله أصدقائه ينصتون لألحانه ولا يقاطعونه إلا عند الانتهاء منها حيث يحتسى معهم كوب من القهوة في البريك ثم يعاود العزف مرة أخرى.