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محاضرات مجانية لتشجيع الشباب على طرد أي مشاعر سلبية تؤدي إلى الانتحار

محاضرات مجانية لتشجيع الشباب على طرد أي مشاعر سلبية تؤدي إلى الانتحار

شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم: "هلبس كمامة ومش هسلم على حد تاني"

شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم: "هلبس كمامة ومش هسلم على حد تاني"

هجوم على مطعم لاتهامه برش "شطة" على القطط.. وصاحبته: دى قرفة

هجوم على مطعم لاتهامه برش "شطة" على القطط.. وصاحبته: دى قرفة

الصعيد الذي لا يعرفه أحد: مطاعم صينية ومدارس لغات وحمامات سباحة

الصعيد الذي لا يعرفه أحد: مطاعم صينية ومدارس لغات وحمامات سباحة

فيديو نادر.. عمر الشريف وعمار الشريعي في تسجيل أغنية فيلم "الأراجوز"​

فيديو نادر.. عمر الشريف وعمار الشريعي في تسجيل أغنية فيلم "الأراجوز"​

وزير مالية فرنسا: مستعدون لإحالة تهديدات أمريكا لـ"التجارة العالمية"

وزير مالية فرنسا: مستعدون لإحالة تهديدات أمريكا لـ"التجارة العالمية"

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توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

واجه مغتصب ابنته

واجه مغتصب ابنته "مكتوف الأيدي".. والد "أشواق" يتحدث عن مأساة 5 من بناته

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