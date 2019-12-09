قال مراد عمار الشريعي، نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، إنه أثناء حياة والده كان يمارس الموسيقى والفن كهواية وليس احتراف، "أنا حاليا بدرس علوم الكمبيوتر وهو فن من نوع آخر، أما نشوف بقى هوصل فيه لإيه".

وأضاف "الشريعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، و ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC"، أن والده كان لا ينزعج من وجود أي من أفراد الأسرة بجواره أثناء اللحن، ولم يكن ينعزل عن الناس، مستطردًا: "لما بدخل عليه الشقة وهو بيحضر لحن لمسلسل أو فيلم ينده عليا ويسمعني آخر حاجة عملها ويقولي قول رأيك فيه".

وتابع: "لو فيه حاجة معجبتنيش أكيد كنت هقوله بس عمرها ما حصلت، بس لو كان فيه كنت هقوله عادي، لأننا علاقتنا ببعض زي اتنين صحاب، وعلاقتنا كانت تسمح لي إني أقوله كده من غير خوف".