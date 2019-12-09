قال يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، إن البحرين تعيش اليوم أجواء احتفالية بعد الفوز بالبطولة الخليجية لكرة القدم "خليجي 24"، بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء، موضحًا أن ملك البحرين أصدر أمرا بأن يكون غدا عطلة رسمية لاستقبال منتخب البلاد عقب حصوله على كأس الخليج.

وأضاف "الحمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المواطنين نزلوا إلى الشارع من أجل الاحتفال بالفوز على السعودية، مستطردًا: "ظهر اليوم كانت الشوارع فارغة من المواطنين، ولكن عقب الفوز نزلوا إلى الشوارع بسبب الاحتفالات وانتصار بكأس الخليج".

وأوضح مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، أن جميع دور السينما فتحت مجانا لعرض المباريات وكذلك في الساحات، وبعض المؤسسات الرياضية والصحفية وضعت شاشات لاستقبال الجمهور، موضحًا أنه سيتم إقامة احتفالية كبيرة للفريق فور عودته، حيث إن أعضاء المنتخب سيصلون إلى المملكة صباح الغد، وسيتم عمل احتفالية كبيرة لهم.

وتابع: "كان هناك 12 طائرة لحمل المشجعين في حدود 2000 مشجع إلى الدوحة لمؤازرة الفريق البحريني في المباراة النهائية".

وتوج المنتخب البحريني بلقب خليجي 24 لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد خليفة الدولي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الرميحي في الدقيقة 69، بعد تمريرة من يمين الملعب سددها مهدي حميدان إلى داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد الرميحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.