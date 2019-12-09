تسليم أول دفعة نظارات لتلاميذ بالأقصر أجروا الكشف في "نور حياة"

تسليم أول دفعة نظارات لتلاميذ الأقصر الذين أجروا الكشف في "نور حياة"

سلم فريق عمل صندوق تحيا مصر، أول دفعة من النظارات على عدد من تلاميذ مدرسة أبو الحجاج الابتدائية الذين كشفوا ضمن المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار "نور حياة"، وسط مشاركة من الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية التعليم بالأقصر، وعدد من قيادات المديرية.

المبادرة الرئاسية تشمل توزيع النظارات بعد الكشف على تلاميذ 7 مدارس بـ4 إدارات تعليمية مختلفة البياضية التعليمية والطود والقرنة والأقصر منها مدرسة سيدى أبوالحجاج، ومدرسة نجع الطويل بالزناقطة، ومدرسة مشايخ عطية، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز، وذلك ضمن المسح الطبى لـ67 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إتاحة المبادرة الرئاسية الفرصة لكل تلميذ فى توقيع الكشف عليه ومنحه في حالة الاحتياج علاج تام أو نظارة طبية، موجهاً الشكر لمسئولي صندوق تحيا مصر لدورهم الكبير في دعم تلاميذ وطلبة مدارس الأقصر في تلك المبادرة الهامة.