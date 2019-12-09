أبدت الفنانة رجاء الجداوي اعتراضها على عبارة "سيب البنت تحبك وحب البنت تسيبك" التي يرددها بعض الشباب وذلك ضمن فقرة "اسأل مع رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ووصفت الجداوي هذه المقولة بأنها "مقولة ذكورية في مجتمع ذكوري" مضيفة: "الراجل ميقولش لواحدة إنه بيحبها عشان هتتملعن عليه وهتسيبه لا ده مش حقيقي حبوا بعض".

بينما أبدى أديب إعجابه بهذه العبارة: "هي دي قصة الحياة وانت لو جريت وراها يومك اسود وحسسها إنك مش عايزها خالص والمقولة دي صح حب البنت تسيبك وسيب البنت تحبك، ودي من الجمل التاريخية".