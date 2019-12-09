مصرع مندوب مبيعات وإصابة والده وشقيقه في حادث سير بسوهاج

لقى مندوب مبيعات مصرعه، كما أصيب والده وشقيقه، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بسوهاج، وتبين أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قنا قيادة "حازم. ح. ع" 27 عاما مندوب مبيعات ويقيم مركز قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة مرافقيه كلاً من والده "حسن. ع. م" 66 عاما، بالمعاش، شقيقه "شريف. ح. ع" 37 عاما، مندوب مبيعات ويقيمان بذات الناحية بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أخميم المركزي، بسؤال المصابين نفيا الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.