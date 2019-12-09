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مصرع مندوب مبيعات وإصابة والده وشقيقه في حادث سير بسوهاج

مصرع مندوب مبيعات وإصابة والده وشقيقه في حادث سير بسوهاج

اليوم.. مساعد رئيس الوزراء يفتتح اجتماع الشراكة للحد من مخاطر الكوارث

اليوم.. مساعد رئيس الوزراء يفتتح اجتماع الشراكة للحد من مخاطر الكوارث

تسليم أول دفعة نظارات لتلاميذ بالأقصر أجروا الكشف في "نور حياة"

تسليم أول دفعة نظارات لتلاميذ بالأقصر أجروا الكشف في "نور حياة"

مصرع طفل سقط عليه جدار بمنزله في سوهاج

مصرع طفل سقط عليه جدار بمنزله في سوهاج

"النواب الليبي": أبلغنا الأمم المتحدة رفضنا لاتفاقية السراج وأردوغان

"النواب الليبي": أبلغنا الأمم المتحدة رفضنا لاتفاقية السراج وأردوغان

"مش هتسافر مصر" .. 8 مستشفيات ومركزين تخدم أهالي الأقصر في 2020

"مش هتسافر مصر" .. 8 مستشفيات ومركزين تخدم أهالي الأقصر في 2020

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توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

واجه مغتصب ابنته

واجه مغتصب ابنته "مكتوف الأيدي".. والد "أشواق" يتحدث عن مأساة 5 من بناته

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