"السكة الحديد" تعلن موقف التهديات والتأخيرات اليوم 9-12-2019

أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، وذلك بسبب ما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت تأخيرات القطارات عبر الخطوط المختلفة كالآتي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة / أسيوط: 40 دقيقة.

- أسيوط / أسوان: 40 دقيقة.

ثالثا: خط بنها / بور سعيد: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط: متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.