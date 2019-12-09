رحّلت تركيا، اليوم الاثنين، 11 فرنسيا يشتبه بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" إلى بلادهم.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان "تم ترحيل 11 مواطنا فرنسيا إلى بلادهم"، في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة نحو1200 أجنبيا من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي محتجزين في تركيا.

الداخلية التركية: أنقرة سترحّل كل المشتبه بهم إلى بلدانهم

وانتقدت أنقرة دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأعلنت الوزارة أنّ 1200 عنصرا أجنبيا في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي، إنّ 59 "إرهابيا أجنبيا" تم ترحيلهم إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي مع بدء عملية الترحيل، فيما أعيد 26 منهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل جاتاكلي إنّ "تركيا ليست سجنا مفتوحا لأحد أو فندقا"، مشيرا إلى أن السلطات التركية سترحّل كل المشتبه بهم إلى بلدانهم.