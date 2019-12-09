أصدرت محكمة جنح مركز طوخ بمحافظة القليوبية، قرار بحبس المتهمين مصطفى. ع، ورضا. ا، وفارس. ا، عامين، وبراءة أمجد حماد ومحمد رمضان ومحمد فتحي، في القضية رقم 27322/2019 جنح طوخ.

وترجع الواقعة حينما تلقى مدير أمن القليوبية، اخطارا بتعدي 3 متهمين على الصحفي أمجد حماد، و2 آخرين بالضرب خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور بطريق (بلتان- طوخ) وفرض القوة والسيطرة عليهم .

وانتقل على الفور مأمور مركز طوخ وتبين إصابة محمد فتحي بقطع عميق في أوتار وعضلة الرجل اليسرى، وجرى نقله لمستشفى المقاولون العرب وإصابة الآخرين بسحجات وكدمات في جميع أنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق واصدرت المحكمة قرارها السابق.