كشف مصدر أمني، مفاجأة في الواقعة التي تداولها رواد السوشيال ميديا ويوضح اعتداء شخص على شاب وزوج أخت الأخير، وزعم أنه ضابط شرطة، وفر هاربا.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن الشاب الذي زعم أنه ضابط شرطة ويدعى "سيف" لا يعمل بوزارة الداخلية، مؤكدا: "مش كل اللي يقولك ظابط يبقى ظابط"، وأنه موظف ويعمل بشركة خاصة.

وأضاف المصدر أن قيادات مديرية أمن القاهرة، كلفت رجال مباحث مدينة نصر بتكثيف جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، وذلك بعدما حرر الشاب المصاب محضرا بقسم مدينة نصر، وتم التوصل إلى هوية المشكو في حقه من خلال رقم السيارة، وأنه جار استدعائه لسماع أقواله فيما نسب إليه، وسيتم الكشف عن تفاصيل الحادث، مؤكدا أن القانون سيطبق.

وكان رواد مواقع التوصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا شكوى لشابا، قال فيها: "إلى رئيس الجمهورية.. إلى وزير الداخلية، ظابط ملازم اسمه سيف يقطع عليا الطريق وينزل يضربني علشان معاه واحده في عربيته بيترسم قدامها ويقلع هدومه في الشارع ويضرب فيا ولما الناس تشيله وتبعد فيه يركب عربيته ويخبطني أنا وجوز أختي أمام الجميع ويهرب ويقول بعلو صوته أنا الملازم سيف أبقى وريني هتاخد حقك أزاي ياك.......... الواقعة في مدينه نصر الحي العاشر شارع محمد متولي الشعراوي أمام سوبر ماركت المحلاوي، الكلام ده حصل من ساعة ولسه النجدة مجتش لحد دلوقتي، وأنا هطلع على وزارة الداخلية ومعايا الشهود بالواقعة، وهم سيد مصيلحي "سائق" وأحمد عبد الرحمن، نداء لكل شخص حسبي الله ونعم الوكيل".