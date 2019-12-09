كربلاء تغلق أبوابها وجسور بغداد في قبضة المحتجين

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، اليوم الاثنين، بإغلاق جميع مداخل مدينة كربلاء العراقية، ومنع الدخول إليها باستثناء سكانها.

أتت تلك الخطوات بعد تكرار الاعتداءات على الناشطين في المدينة، وكان آخرها اغتيال الناشط فاهم الطائي، أمام منزله بعد عودته من التظاهر.

وصباحاً شيع المئات في كربلاء (جنوب العراق) الطائي، مطالبين بمحاسبة الجناة.

هدوء حذر في بغداد

أما في العاصمة العراقية، فتشهد ساحة التحرير وسط بغداد، بالإضافة إلى الساحات الأخرى القريبة منها هدوء حذراً، والحال نفسه ينطبق على الجسور الثلاثة التي يتواجد عليها المتظاهرون منذ أسابيع عدة، وهي جسور الجمهورية والسنك والأحرار.

ورغم هذا الهدوء، فقد أوضح المراسل أن هناك تخوفاً من موجة الاغتيالات والتصفيات وحالات الخطف التي طالت ولا تزال ناشطين في ساحة التحرير، خاصة أن الحكومة عاجزة عن معرفة الجهات المتورطة ومن يقف خلفها، بحسب ما أكد بعض الناشطين.

وأكد عدة متظاهرين أنهم مستمرون باحتجاجاتهم حتى تحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها، على الرغم من الاغتيالات والاعتقالات.

يذكر أن بغداد شهدت مساء الجمعة الماضي، هجوماً دامياً أودى بحياة 24 شخصاً، بعد أن هاجم مسلحون، المحتجين بالرصاص الحي.

وشن المسلحون المجهولون هجومهم، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى قرب جسر السنك.

وأشار شهود إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك، حيث تتمركز القوات الأمنية.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون "بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران".

وتجاوز عدد قتلى الاحتجاجات الـ400 قتيل، وفق إحصاء أوردته وكالة "ويترز" قبل أسبوع، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات.

وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أكثر من شهرين بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.