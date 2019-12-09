أغلق حي العامرية ثان، غرب الإسكندرية، اليوم، نحو 5 مزلقانات مرورية، غير قانونية، على خطوط السكة الحديد؛ والتي جرى تحديدها من خلال لجنة مشكلة لتحليل مدى مطابقتها للاشتراطات ومعايير السلامة والأمان المقررة.

توجه المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم، وبصحبته مدير المشروعات والمتابعة الميدانية فى وجود مندوبي السكة الحديد وقسم شرطة عامرية ثان، بمناطق الكينج والسلام والدفاع الجوي؛ لتنفيذ قرارات المعابر بمعدات المركز.

وأوضح "عبدالفضيل"، أنه جرى غلق معبرين فى منطقة الكينج، ومعبرين في منطقة السلام، ومعبر آخر في منطقة الدفاع الجوي، منوهًا أنه جرى اتخاذ قرار غلق المعابر غير القانونية الموجودة على مزلقانات السكة الحديد؛ من أجل سلامة المواطنين وحفاظا على أرواحهم، والتجول دون تعرضهم للخطر ووقوع الحوادث.