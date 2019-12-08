هطلت أمطار خفيفة على جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، اليوم، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث تقلبات جوية على مدار اليومين المقبلين، فيما هدأت الرياح وأمواج البحر ولم تتسبب فى أية خسائر مادية أو بشرية، وانتظمت حركة الملاحة والصيد فى البوغازين، تزامناً مع رفع شركة الصرف الصحى حالة الاستعداد القصوى بنسبة 100%، تحسباً لتساقط الأمطار بغزارة، كما دفعت الشركة بعدد من سيارات الشفط للشوارع والبؤر الساخنة التى تشهد تجمعات المياه.

واستقبل أهالى الإسكندرية الأمطار الخفيفة بفرحة، بعد غياب النوات على المدينة الساحلية لأكثر من شهر، وعلى رأسها نوة «المكنسة» التى لم تأتِ فى موعدها على الرغم من أنها النوة الأعنف، ومرت مرور الكرام دون أى أمطار، ولم يشهد شهر نوفمبر حلول أى نوات، والأغرب هو عدم قدوم نوة «قاسم»، خاصة أنها من النوات شديدة الأمطار التى من المفترض أن تستمر لمدة 5 أيام أوائل الشهر الجارى، إلا أنها لم تأت ومرت بطقس مستقر وشمس مشرقة، ومن المقرر أن تشهد المدينة نوة يوم 19 الجارى وهى من بين النوات الصعبة، وهى «الفيضة الصغرى» ثم نوة عيد الميلاد بنهاية الشهر الحالى مع بداية رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، إن الإسكندرية لم تشهد أى نوة منذ نوة أكتوبر مع بداية فصل الشتاء، مؤكداً رفع درجة الاستعداد مع تساقط أمطار خفيفة جداً على المدينة، لم تتسبب فى أى تراكم للمياه بالشوارع، وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أنه وفقاً لتوقعات الأمطار فالنوة مستمرة لمدة يومين، وتم توزيع سيارات الكسح فى الشوارع وفى البؤر الساخنة من أجل التدخل الفورى حال تساقط أمطار بغزارة وتقلب الأحوال الجوية، مؤكداً أن الوضع آمن وتم تنظيف وتطهير الشنايش استعداداً للأمطار.