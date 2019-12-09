طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأعضاء بقراءة اللائحة الداخلية للمجلس، على خلفية اعتراضهم على عدم استكمال مناقشة البيانات العاجلة المقدمة.

وقال عبدالعال: "غدا سنواصل مناقشة بقية البيانات العاجلة، والجلسة الآن بدأت لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة"، مداعبا إحدى النائبات بسبب اعتراضها على عدم عرض البيان العاجل لها قائلا: "متخافيش يا مي أنت هتنجحي في الانتخابات".

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خصص ساعتين من الجلسة البرلمانية، اليوم، للبيانات العاجلة المقدمة من النواب.