تعرض اتحاد المهن الطبية لأزمتين جديدتين بعد إعلان نقابة الأطباء البيطريين، تجميد عضويتها داخل الاتحاد وامتناعها عن حضور الاجتماعات، ورفع الحارس القضائي لنقابة الصيادلة دعوى قضائية على الاتحاد، بسبب رفض نقابتي الأطباء والأسنان حضور ممثلي الحراسة القضائية في نقابة الصيادلة اجتماعات الاتحاد، ما يهدد بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حال دعوة الأعضاء لأي اجتماع.

مصادر: نِصاب الاجتماعات غير مكتمل.. والعامري: الأطباء تطبّق منهج المغالبة بطريقة 5 ضد 3

وقالت مصادر داخل الاتحاد إنّ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد، من المفترض أن يدعو لاجتماع جديد للاتحاد، لمناقشة الدراسة الاكتوارية التي أوصت بزيادة معاشات الاتحاد إلى 900 جنيه بداية من يناير 2020، إلا أنّ عضوية البيطريين المجمدة تظل عائقا أمام انعقاد الاتحاد، وسط ضغوط من ممثلي الأطباء البشريين والأسنان بالدعوة للاجتماع.

وأضاف الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، أنّ مجلس نقابة الأطباء البيطريين اتخذ قرارا بتجميد عضوية النقابة في الاتحاد، بسبب إصرار رئيس الاتحاد والأعضاء على منع ممثلي الحراسة القضائية على الصيادلة من الحضور، رغم أنّهم قامات علمية ومهنية رفيعة، مشيرا إلى أنّ الحارس القضائي للصيادلة رفع دعوى قضائية على الاتحاد لحضور الاجتماعات.

وتابع: أبلغت الاتحاد رسميا بقرار التجميد، لأنه لا جدوى من المشاركة في ظل محاولة الأطباء السير بطريقة 5 مقابل 3، أي أنّ نقابة الأطباء وممثلي الأسنان متحالفون مع بعضهم، ليكونوا 3 ممثلين للأطباء و2 ممثلين عن الأسنان في كفة، وممثلي البيطريين في كفة".

وأكد أنّ معظم القرارات تكون معدة مسبقا داخل نقابة الأطباء، التي تسير على منهج الغلبة بالقرار لنفسها، مشيرا إلى أنّ عدم مشاركة البيطريين عطلت انعقاد الاتحاد، وستظل معلقة لحين إشعار آخر، وعلى رئيس الاتحاد لم الشمل واحتواء الجميع، حتى لا يدخل الاتحاد في نفق مظلم.