انتهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، من إصلاح المرحلة الأولى لخط المياه الرئيسي الناقل بقطر 1000 مم والمغذي لغرب المدينة.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والعضو المنتدب بالإسكندرية، إنه جرى فتح المياه، والضغوط حاليا بالمعدلات الطبيعية على أن يجرى استكمال أعمال الإصلاح بالمرحلة الثانية غدا في تمام العاشرة صباحًا.

وتابع "جابر"، أن سوف تتأثر مناطق الدخيلة والعجمي وحتى الكيلو 21 بأعمال المرحلة الثانية، متابعا أنه سيجرى فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح.

وأهابت الشركة أهالي المناطق الخاصة بأعمال الصيانة بتدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال تلك الفترة، معلنة، أنه سيجرى فتح المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، موضحة أنه لطلب سيارات مياه يجرى الاتصال على رقم الخط الساخن 125.