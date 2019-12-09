انتقد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عدم حضور وزير البترول مناقشة عدد من مشروعات القوانين، التي تمت الموافقة عليها في الجلسة العامة اليوم.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة: "بحكم الدستور أقدر أجبر مجلس الوزراء كله على الحضور للبرلمان، وده مش تعنت إطلاقا"، مشيرا إلى أنّ العالم كله ينسق فيه مجلس الوزراء بشأن اجتماعاته بحيث لا تتصادم مع اجتماعات البرلمان.

وعقّب المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "وزير البترول خارج القاهرة، ولو موجود كان هيبقى حاضر".

وداعب عبدالعال وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة سابتك تتصدى لنيران البرلمان بشكل منفرد وأنا أشفق عليك"، فيما عقّب مروان بالتأكيد على أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ تعليمات البرلمان.