أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس والطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، أن إصابة شريف بفيروس في الدم "أمر وارد" وطبيعي، نظرا لقلة مناعته بسبب تلقيه العلاج الكيماوي الفترة الماضية.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أي مريض يتلقى علاجا كيماويا معرض للإصابة بالفيروسات، خلال فترة تلقيه العلاج، لافتا إلى أنها ليست مشكلة كبيرة، وتتحسن حالته تدريجيا من خلال العلاج الذي يقدمه له الطبيب المتخصص في علاج الفيروسات.

وأوضح أنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بجراحة إزالة الورم السرطاني، وأن حالة شريف طبيعية إلا أن خضوعه للعلاج الكيماوي أضعف مناعته، ما تسبب في إصابته بفيروس، كإصابة أي شخص يعاني من ضعف المناعة بـ"الإنفلونزا"، التي عندما يتلقى العلاج يشفى منها.

وطمأن عبدالعزيز محبي مدكور، قائلا: "طبيعي يصاب بالفيروسات، وإن شاء الله حالته تتحسن، وتعدي الأزمة على خير".

وقال الدكتور شريف عبدالحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون والشرج بجامعة عين شمس، أحد الأطباء في الفريق الطبي المعالج لشريف مدكور، إن إصابة شريف سببها فقر في الدم، وتأثير الفيروس ظهر بقوة بسبب ضعف مناعته، "وإن شاء الله هيبقى كويس، وسوف تتحسن حالته الصحية بعد فترة".

كان الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج "4 شارع شريف"، أعلن عن إصابته بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

الفيروس الذي أُصيب به "مدكور"، لم يكن الأول الذي أصيب به، فقد سبقته عدة أمراض أخرى، نستعرضها فيما يلي:

البداية مع السرطان

24 أبريل الماضي، صدم المذيع شريف مدكور، جمهوره بإعلان إصابته بورم في القولون، موضحًا لـ"الوطن"، أنه ورم حميد وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، لافتا إلى أن ذلك الأمر ستكشف عنه الفحوصات لاحقا.

وأوضح أنه اكتشف إصابته بالورم، اليوم السابق على إعلانه الإصابة بالمرض، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأشار إلى أنه فخور بتلقي علاج السرطان على يد أطباء مصريين، مردفًا أن الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس، هو من أجرى له الجراحة واستأصل 25 سم من القولون.

وتابع: "العلاج الكيماوي مرهق إلى حد ما، والأعراض بعد العلاج صعبة حيث يشعر بتنميل في الجسم، وعدم الرغبة في الأكل والرغبة في القيء، مش عايز أحسس اللي حواليا إني مريض، وحلقت شعري خالص عشان محسش إنه بيقع".

قطع في شبكية العين

أول يوليو الماضي، أعلن شريف مدكور إصابته بقطع في شبكية العين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "قطع في الشبكية.. نعمة وفضل".

وأوضح مدكور، أن العلاج الكيميائي برئ من قطع الشبكية، معقبًا: "قبل ما أجري عملية إزالة ورم القولون بيومين حصل قطع في الشبكية بسبب أني وقعت، وتم خياطة الجرح أكثر من غرزة فوق العين".

وأكد أن ما حدث ليس بسبب "الكانسر ولا الكيمو": "عشان أطمن الناس، بيجيلي رسايل كثيرة جدا من مرضى السرطان، بيعتقدوا أن القطع فى الشبكية بسبب الكيمو والكانسر".

ورجَّح مدكور أن يكون إجرائه لـ"غُرَز" فوق منطقة الحاجب، هو السبب وراء إصابته بقطع في شبكية العين.

وطمأن الطبيب مدكور ومتابعيه، قائلًا إن حالة عينيه جيدة: "شريف هيحافظ على نظره 6 على 6 طول حياته بإذن الله، طول ما هو واخد باله من نفسه"، مؤكدًا أن هذا العلاج لن يتأثر بجلسات الكيماوي التي يخضع لها، بسبب إصابته بمرض السرطان.

فيروس في الدم

وبالأمس، أعلن شريف مدكور عن إصابته بفيروس في الدم، موضحًا أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها، وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه يعاني من هذا الفيروس وأن درجة حرارته 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

وطالب مدكور مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه هو الذي خالف التعليمات، وأن حالته تحسنت في الآونة الأخيرة.

ونصح شريف مدكور مرضى السرطان، قائلا: "بلاش السلام وبلاش الأحضان والبوس ومن غير ما حد يزعل"، مشيرًا إلى أنه لن يسلم على أي شخص وسيرتدي كمامة في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة.