أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، توجيهاته لرئيس حي غرب شبين الكوم بمتابعة صيانة عطل خط الغاز الطبيعي الكائن بشارع الشهداء أمام ميدان الجبري بشبين الكوم، والانتقال للموقع فوراً وإصلاح ماسورة الغاز وإعادة الشيء إلي أصله، جاء ذلك عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود كسر في خط الغاز الطبيعي ( قطر 12 بوصة) .

وأفاد رئيس حي غرب شبين الكوم أنه تم معاينة الموقع علي الطبيعة، وتم إحلال وتغيير ماسورة الغاز المكسورة منذ فجر اليوم من خلال الشركة، موضحاً أنه تم الانتهاء من صيانة العطل، وتم الدفع بغاز جديد في الخط وجاري الآن تشغيل الخط مرة أخرى بشكل تجريبي وجاري ردم مكان الحفر ووضع طبقة خرسانية جاهزة تمهيداَ لوضع طبقة رصف بعد الانتهاء من اختبار الخط .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التواجد الميداني والتعامل الفوري في حل المشكلات.