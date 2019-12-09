فوجئ الأهالي، منذ قليل، بسقوط طفل من بلكونة عقار وسط الإسكندرية، وإصابته بجروح بالغة.

تلقت غرفة عمليات إدارة المنتزه الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، منذ قليل، إشارة تليفونية، بسقوط طفل من عقار بشارع 45 عصافرة بحري، وعلى الفور، توجه فريق الإغاثة بإدارة المنتزه الاجتماعية، إلى محل البلاغ، بتوجيهات من عنايات غنيم مديرة الإدارة للمعاينة، حيث تبين سقوط الطفل من البلكونة بالتحديد من الطابق الثامن بالعقار.

وأوضح طارق جمال الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، لـ"الوطن"، أنه تبين أن الطفل سقط من الطابق الثامن واسمه عجيلة رمزي عبدالله، يبلغ من العمر3 سنوات، حيث جرى نقله إلى مستشفى أبو الحسن بمنطقة المندرة.

وتابع أنه يجرى المعاينة الشاملة لمعرفة سبب سقوط الطفل من البلكونة، مشيرا إلى أن الطفل تعرض لإصابات بالغة، وحالته سيئة، ومازال تحت المتابعة العلاجية.