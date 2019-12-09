"حديث المساء" يعرض تقريرا حول مؤتمر "إدارة المستشفيات والرعاية الصحية"

عرض برنامج "حديث المساء"، تقريرا لانطلاق مؤتمر "إدارة المستشفيات والرعاية الصحية المتكاملة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزارء، بتنظيم من جامعة الدول العربية.

وعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي الـ18، للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، تحت عنوان "نموذج الرعاية الصحية المتكامل.. المتطلبات والتحديات".

من جانبه، قال الدكتور أحمد محمد مستشار وزير الصحة السعودي، خلال تقرير نشره البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "MBC مصر"، إن المؤتمر تم تنفيذه بشراكه استراتيجية مع مجموعة المسار الطبية السعودية، وعدد من الشركاء، بما فيهم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضاف "محمد"، أن المؤتمر يسعى لطرح القضايا والتحديات ذات الصلة بالقطاع الصحي العربي، ونأمل بأن يوفر المؤتمر منصة عربية، لمناقشة هذه القضايا والتحديات، من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال.

فيما قال الدكتور خالد الشيباني، وكيل وزارة الصحة السعودي للتخطيط والتحول، إنه تقدم ورقة للتحول الصحي في المملكة برؤية 2030: "السعودية لديها رؤية طموحة تعمل على تنفيذها، وسأتطرق في حديثي عن التحول الصحي والتغيير في نظام الحوكمة ونموذج تقديم الرعاية".

وقال الدكتور جمال سامي، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، إن المؤتمر تنظمة جامعة الدول العربية، والصحة العالمية للوصول إلى كيفية الإدارة الصحيحة لمنظومة الرعاية الصحية المتطورة.