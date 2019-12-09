مهلة أسبوع لإعداد البنية التحتية بالمدارس الخاصة ببنها

أعطى عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، تعليمات مشددة لأصحاب المدارس الخاصة ببنها لسرعة الانتهاء من تجهيز وتوصيل البنية التكنولوجية لمدارس السلام والشبان المسلمين وأبو بكر الصديق الخاصة، وفق ما قررته وزارة التربية والتعليم لتطوير البنية التحتية المتمثلة في الشبكات الداخلية بمدارس التعليم الثانوي العام الخاص حتى يتمكن طلاب من الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الإلكترونية لجميع الطلاب المستهدفين فى الصفين الأول والثانى الثانوي.

جاء ذلك أثناء لقاء "فتح الباب" بمديري الثلاث مدارس، اليوم الإثنين، بحضور هويدا طه، مدير التطوير التكنولوجي، ومدير التعليم الخاص بالإدارة.

وأوضح أن التنفيذ سيجرى بالتنسيق بين المدرسة والشركة المصرية للاتصالات، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة وتحت الإشراف الفني للوزارة.